Masacre en Texas: Madre de Salvador pide que perdonen a su hijo Algunos testimonios, afirman que la madre y el niño no tenían buena relación

Tras el triste hecho, de la masacre de Texas, la madre de Salvador Ramos, pidió que perdonaran a su hijo, pues tenía sus razonas para hacerlo. Salvador disparó un arma dentro de la escuela primaria Robb de Uvalde, en Texas, dejando 19 niños muertos y dos maestras fallecidas.

Adriana Reyes, mamá de Salvador, indicó que “No tenía palabras para describir el hecho y no sabía en qué estaba pensando su hijo”. Además, pidió perdón y solicitó que perdonaran a su hijo. En una entrevista para el medio estadounidense CNN, señaló “Tenía sus razones para hacer lo que hizo y, por favor, no lo juzguen”.

También, dijo “Solo quiero que los niños inocentes que murieron me perdonen. Perdóname, perdona a mi hijo. Sé que tenía sus razones”. Algunos testimonios, afirman que la madre y el niño no tenían buena relación, sin embargo, la madre negó rotundamente esta información.

Durante la entrevista fue cuestionada sobre los motivos de su hijo y sobre si era drogadicta, a ambas preguntas no respondió nada evitó a toda costa decir algo al respecto. Detalló “Mi hijo no era una persona violenta. Estoy sorprendido por lo que hizo. Rezo por esas familias. Estoy orando por todos esos niños inocentes, lo hago. Ellos no tuvieron parte en esto”.

Así mismo, aseguró que “La relación con su hijo era buena, aunque él no tenía muchos amigos”. Por su parte, el padre que tiene el mismo nombre del niño, indicó que “Su hijo sufría de burlas por la ropa que usaba para la escuela. Culpó a la madre de su hijo por no comprarle más y mejores útiles escolares y ropa”.

Ramos vivía en casa de su abuela Celia Martínez, a quien disparó para luego robar su auto y dirigirse a la escuela primaria Robb donde realizó la masacre que dejó a 21 personas sin vida. De acuerdo a los reportes la abuela sobrevivió sin embargo se desconoce su estado de salud actual.