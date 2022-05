AMLO reitera su postura de asistir a Cumbre de las Americas, si invitan a todos los países

Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que aún está a la espera de que la Casa Blanca invite a todos los países del continente a asistir a la Cumbre de las Américas, y reiteró su postura de que si sucede lo contrario no participará en esta reunión.

El mandatario respondió que aún estaba esperando invitaciones a todos los países de las Américas “para que esta sea realmente la Cumbre de las Américas, para que nadie se quede fuera”.

Destacó que esperaría la decisión de Washington de invitar a todos los países y subrayó: “En todo caso, México participará, no más que de no invitar a todos los países, yo no participaré”. El presidente mexicano ha dicho que cree que es hora de abandonar la diplomacia “medieval” que excluye a otros países.