Piden a Marcelo Ebrard que indígena Tzeltan encabece consulado en EUA

Diversas agrupaciones emitieron cartas de apoyo para que Cielo Gómez López, indígena tzeltal y reconocida defensora de “los hermanos migrantes” ocupe la titularidad de alguno de los dos nuevos consulados de México en Oklahoma y New Yersey, Estados Unidos.

En enero del 2021, el Canciller Marcelo Ebrard anunció que se abrirían dos nuevos consulados en dicho país, que se sumarán a los 51 que operan en esa nación.

Ante esto el Frente Estatal de Mujeres Indígenas Empoderadas de Chiapas (Femiech), emitió una misiva dirigida al gobierno de México, a la comunidad migrante, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Servicio Exterior Mexicano, en la que destaca la “capacidad, experiencia, convicción de servicio y lealtad hacia nuestros compatriotas en el exterior y sobre cualquier circunstancia” que ha mostrado Cielo.

Por ello indicó que “expresamos nuestro apoyo para que, a través del ejercicio democrático, igualdad de oportunidades, dignidad y justicia, sea considerada titular” de alguna de esas representaciones diplomáticas.

Rosalba Gómez Gutiérrez dijo a La Jornada que Cielo Gómez, debería ser considerada para el cargo, esto rompería con el “elitismo” del sector y enviaría un “mensaje de inclusión y cambio”.

“Ella es una mujer migrante indígena tzeltal, que tiene todas las credenciales para ocupar una posición de titularidad en un consulado, y creemos que es un buen momento para abrir espacios e impulsar diversidad en una institución como el Servicio Exterior Mexicano, que ha sido tradicionalmente elitista, y sería un buen mensaje de transformación colocar a una mujer indígena.

“Ello, no solamente por una acción de justicia, sino también porque cumple con las características y las credenciales para ocupar esa posición. El hecho de que no hayamos tenido antes perfiles de esta naturaleza en el sistema exterior mexicano, no se debe exactamente a la falta de credenciales ni perfiles, sino al propio racismo y discriminación que se vive en las instituciones de esta naturaleza, espacialmente en el Servicio Exterior Mexicano que es una de las más elitistas y cerradas”.

La Red Nacional Indígena (RNI) también expresó que Cielo cuenta con “más de 15 años de trabajo por la comunidad indígena migrante en Tampa, Florida”, lo que le ha valido el reconocimiento de autoridades estadunidenses y del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que “le otorgó la medalla Ohtli en 2015, que es el más alto reconocimiento que se otorga a una persona que trabaja por la comunidad en el exterior”.

Añade que su apoyo se basa en “la plena convicción de que nuestro país vive tiempos de transformación, por ello una mujer indígena tzeltal hablante tzeltal tzotsil, español e inglés, con amplio respaldo de la comunidad migrante por su trabajo y compromiso enviaría un mensaje poderoso de congruencia en relación a los tiempos de transformación e inclusión que vivimos”.