Cinco meses de gobierno y es ¡Inútil! la administración de Raymundo Martínez Carbajal

Su mandato es opacado por asaltos, homicidios, feminicidios, robo al transporte público, robo a casa habitación, robo de automóviles, despidos…

El presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, no da una y, a cinco meses de estar al frente del Ayuntamiento, su accionar ha generado molestia por parte de la ciudadanía, que no atina a saber en qué momento se enterará de que la demarcación no se constriñe al centro.

Y es que, conforme pasan los días, se acumulan los pendientes, con la inseguridad a tope, la falta de obra pública, los reacomodos en el Ayuntamiento que da paso a sus cuates y más allegados, mientras los toluqueños coinciden en apuntar que Raymundo Martínez Carbajal ¡no funciona!.

Los reclamos son varipintos, pero se centran específicamente en la inseguridad, sobre todo en las zonas altas de Toluca, como los barrios de Zopilocalco, El Cóporo, Santa Bárbara, Aztecas y la zona de Circunvalación, donde proliferan las bandas de rateros y drogadictos y a donde Raymundo Martínez Carbajal no asoma la nariz.

Pero también hay quejas en la zona norte del municipio, como San Andrés Cuexcontitlán, San Cristóbal Huichochitlán y San Pablo Autopan, lugares donde se sabe que grupos delictivos de alto impacto han sentado sus reales pero el presidente municipal de Toluca no sabe de ello.

Otro tema que molesta a los toluqueños, es que con la temporada de lluvias encima, se advierte que los baches no serán reparados como debe ser.

“Se lo comió el tiempo – señala un habitante de San Lorenzo Tepaltitlán – y no ve que los hoyos están por todos lados, no solo en el centro, es muy chingón, piensa que está trabajando y para mi que se está haciendo maje”.

Y es que, a pesar de que los toluqueños se han quejado en múltiples ocasiones sobre las malas condiciones de las calles, al parecer el presidente no toma cartas en el asunto como debiera ser.

Una vecina de San Cristóbal Huichochitlán, expuso que en su barrio ni siquiera hay calles pavimentadas, pero quería pedir al presidente municipal que haga algo en la avenida Manuel Buendía Téllez Girón, desde el punto de Isidro Fabela hasta Alfredo del Mazo y la calle Avenida del Trabajo, desde el tramo de Manuel Buendía, hasta la calle Obreros de Cananea, ya que ella debe desplazarse por su trabajo hasta esa zona y están las calles “intransitables”.

Y son muchos los comentarios contra la inacción de Raymundo Martínez Carbajal, y le recuerdan que Toluca no es solamente el centro, que tiene delegaciones, barrios, colonias y pueblos por los que, por cierto, no acude como debiera ser.