¡¡Lamentable!! Policía de Missouri dispara a mujer embarazada acusada de robo Testigos, explicaron que la mujer levantó las manos para demostrar que no estaba armada antes de intentar huir

En el estado de Missouri, Estados Unidos, un policía de aquel estado disparo en cinco ocasiones contra una mujer embarazada que presuntamente huía tras ser señalada por robo, testigos aseguraron que la mujer no opuso resistencia y mucho menos se encontraba armada.

El incidente, ocurrió el pasado viernes, mediante un video que circula en redes sociales se puede observar, que además de recibir los disparos, la mujer también fue esposada. De acuerdo al reporte del diario The Kansas City Star, la policía de Missouri, confirmó que la mujer, identificada como Leonna Hale de 26 años, había recibido un disparo por parte de los oficiales luego de que estos atendieran el reporte del robo de un auto a mano armada alrededor de las 8:00 de la noche.

Mientras tanto, la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri, indicó que se encuentra investigando el hecho en donde está involucrado un oficial de la ciudad de Kasas. También, explicó que el conductor del auto huyó, mientras que la recibió un disparo cuando también intentaba huir.

Por su parte, en redes testigos, explicaron que Hale levantó las manos para demostrar que no estaba armada antes de intentar huir, sin embargo, eso no impidió que le dispararán. El diario, The Kansas, precisó que una testigo de nombre Shédanja, dijo que la mujer se había negado a bajar al suelo porque estaba embarazada.

La misma testigo, mencionó que Hale advirtió “A los policías que dentro del auto había un arma, pero ella no les sacó un arma, ni siquiera tenía un palo en la mano”.