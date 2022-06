AMLO dice que desaparecerá cuando concluya su mandato 

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que una vez que concluya su mandato, desaparecerá de la escena pública, dijo “Cancelo mi teléfono y desaparezco”. Detalló “Me estoy preparando porque me quedan, hoy precisamente, pues me quedan al día de hoy dos años cuatro meses como presidente”.

Desde Palacio Nacional, comentó “Tengo la firme convicción de jubilarme, nada de retiro parcial y de aceptar invitaciones para ir a dar una conferencia o acompañar en un acto de carácter cultural, social, económico. ¡No! (Ni) la apertura de una campaña, una fiesta donde lleguen políticos, aunque ésta sea de mis hijos, nada, nada, nada”.

El tabasqueño mencionó que cuando se retiré va a cancelar su teléfono y va a desaparecer de la escena pública. Además, explicó que “Las personas no deben tener apego al dinero ni al poder, pues cuando eso sucede uno no domina la tentación del dinero y del poder, pienso yo, se pierde autenticidad”.

En cuanto a la pregunta sobre si seguirá participando en su partido, mencionó “Nada absolutamente. Ni visitas con propósitos políticos, diplomáticos, ningún cargo. Por eso me tengo que apurar a ver si se sigue vendiendo el libro para que me alcance. Allá en Palenque (donde tiene su rancho y ha dicho pasará sus días después de la Presidencia) afortunadamente las cosas no son muy caras. No tengo costumbres de gastos superfluos. No tengo un tren de vida que signifique tener muchos ingresos.

Respecto a su libro “A mitad del camino”, mencionó que los recursos obtenidos de las ventas los utilizará para su retiro. Cabe mencionar que las regalías de su libro, de acuerdo al tabasqueño rondan los tres millones, mismos que no declaró en su reporte anual del año pasado ante la Secretaría de la Función Pública, el mandatario aclaró que le corresponde hacerlo para el actual ejercicio fiscal.