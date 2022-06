Niega AMLO cualquier comentario del audio dado a conocer por Alito

El presidente Andrés Manuel López Obrador jamás iba a aceptar que haya enviado amenazas contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien diera a conocer un audio sobre una plática privada que sostuvo con el senador por el partido Verde, Manuel Velasco Coello.

Alejandro Moreno lanzó un audio exhibiendo a su compadre, el Senador Manuel Velasco, como mensajero de una amenaza por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y ordenada por Andrés Manuel López Obrador, para votar a favor de la reforma eléctrica.

Pero López Obrador trató de mostrar equidad en su postura y también evadió opinar sobre los audios que difundió la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores San Román bajo el título de “clases de lavado de dinero”, en los que se escucha la supuesta voz del líder del tricolor, Alejandro Moreno y habla sobre la venta simulada de inmuebles y predios donde involucra a su esposa, Christelle Castañón Sandoval, su mamá y hasta empresarios de Quintana Roo a los que define como “hampones” en operaciones financieras para evadir al fisco.

“No es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, ideales y moral y tiene que ver con la polémica que existe actualmente, además, estamos en vísperas de la elecciones, pero yo no me meto en eso”, expresó el mandatario para rechazar las supuestas amenazas contra el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

Luego dijo que desde hace dos años no ha platicado con el senador y ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, argumentando que lo saludó en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en marzo pasado.

Cuando una reportera le aclaró que el líder del tricolor denunció que la amenaza vino de parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a través del senador, Manuel Velasco, el presidente López Obrador respondió:

“No, ahí son otras cosas se trata de otros asuntos, yo creo que ya son hasta del dominio público, pero además, ustedes son muy buenos periodistas”, dijo en referencia a los audios de Alito donde señaló que a los reporteros no se les debe matar a balazos, “sino de hambre”.

Luego, se le insistió en el tema que dio a conocer la gobernadora de Campeche, Layda Sansores donde se escucha supuestamente al dirigente del PRI, Alejandro Moreno hablar sobre la venta simulada de inmuebles para evadir al fisco y utilizar a su esposa, su mamá y empresarios del ramo hotelero de Quintana Roo en este tipo de operaciones millonarias.

“No quiero hablar de eso y menos hoy, a lo mejor pasando las elecciones hablamos, pero no quiero hablar de eso”, sostuvo.