Miles de migrantes preparan caravana de Tapachula hacia EU 

El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, indicó que migrantes de distintas nacionalidades se encuentran preparando una caravana que saldría de Tapachula el próximo 6 de junio, si el Instituto Nacional de Migración (INM) no les da sus documentos para transitar hacia la frontera norte.

El funcionario, comentó “Si no nos resuelven, salimos. Recibí un documento en el que nos dicen que nos van a resolver, pero si no, el primer minuto del lunes vamos a empezar a caminar. Vamos a salir pacíficamente de Tapachula, hasta que Dios nos diga hasta dónde vamos a llegar”. Además, mencionó que “Hasta este miércoles se habían anotado para salir en caravana 11 mil personas migrantes que no tienen los recursos para pagar las cuotas exorbitantes que impone la industria del tráfico de personas”.

García Villagrán, señaló que “La estrategia gubernamental de mantener al migrante en la frontera sur, le genera problemas a la ciudad de Tapachula porque no cuenta con infraestructura para ofrecer empleo o estancia digna a una población flotante que trata de llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida”.

También, declaró que “En Tapachula hay unos 50 mil migrantes varados, pero los más pobres son los de Venezuela en este momento, porque los de Haití que eran los más pobres ya decidieron quedarse en México o esperar al menos la respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), porque ellos están siendo deportados de Estados Unidos”.

Explicó que “Lo que hoy se está viviendo en Tapachula es un éxodo de migrantes venezolanos con familias enteras: 70 por ciento de los 11 mil migrantes que tengo anotados pertenecen a un grupo vulnerable: mujeres embarazadas, niños y niñas menores de siete años, adolescentes menores de 18 años, mujeres solas con hijos: personas con alguna discapacidad, integrantes de la comunidad LGBTI+ y personas de la tercera edad que requieren algún tipo de atención”.