¡¡Increíble logró!! Motociclista mexicano conquista América en menos de 33 días 

El motociclista mexicano, Gonzalo García Núñez Larrañaga, cumplió con el objetivo que se planteó de atravesar América de sur a norte en menos de 33 días. Al conseguir su meta el conductor mexicano dijo “Me ha dejado la riqueza de las personas que conocí en el camino y la hermandad de los motociclistas, que es infinita”.

Por el momento se encuentra a la espera de que de poder homologar su hazaña como un Récord Guinness. El biker mexicano, detalló que durante su travesía vivió grandes experiencias y hasta se encontró con osos grizzly en su trayecto final.

El originario de Playa del Carmen, Quintana Roo, inició su travesía, en Argentina, pasando por Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para terminar en Alaska, a bordo de su motocicleta BMW 1250 modelo 2021.

Mediante una entrevista online, indicó “Más que el Récord Guinness, que ese era el objetivo y lo cumplí, le demostré a la gente que se puede hacer lo que se quiera y no importa las circunstancias”. También, mencionó “Estoy contento de que me hayan recibido en Tampico, me llevo un gran sabor de Tamaulipas, no es como lo pintan”

El conductor de 53 años que por ahora se encuentra en Alaska, donde espera para volver a México, comentó que buscará homologar este viaje como un Récord Guinness. Explicó que “Para que sea récord hay que contactar a las autoridades de Guinness en México, tengo que llevar mi comprobante de salida, pasaporte, fotografías, que tenemos más de 30 mil y la llegada a Alaska”.

En cuanto a su motocicleta, dijo “No terminó intacta tras este viaje por lo que estoy a la espera para que sea reparada lo más pronto posible y retornar a la Ciudad de México, donde me espera mi