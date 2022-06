AMLO: “Si me encuentro a Zedillo, Fox o a Salinas, a lo mejor los saludo” El presidente dijo “Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos”

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó “Nosotros no tenemos enemigos. No es mi enemigo el expresidente Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox, ni Zedillo, ni Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos”.

El líder del ejecutivo federal, indicó “Que yo les tenga odio, no. Si me encontrara a Calderón, a Salinas, a lo mejor lo saludaría. A lo mejor. No lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente”.

López Obrador, explicó los desatinos de cada uno de los expresidentes en el ejercicio del poder, afirmó que las diferencias son solo políticas y que no se trata de nada personal. En su recorrido por el pasado neoliberal acusó a “Salinas de crear una nueva oligarquía, profundizar las desigualdades en el país y entregar los bienes de la nación. Una apretada síntesis del salinismo, para los jóvenes”.

Ante los tuits de Fox, dijo “Es característico de Fox, lo describe muy bien”, no ha cambiado, no sé si genio, pero figura sí, hasta la sepultura”. Mientras que a Zedillo le imputó la más pesada herencia para futuras generaciones: 3 billones de pesos de carga, amparadas en el Fobaproa, para convertir deudas privadas en una deuda pública y salvar a la oligarquía entonces recién creada por Salinas.

En cuanto a Calderón, mencionó “Imagínense el nivel de inmoralidad, porque él sabe perfectamente que no ganó la presidencia. Agréguese que, de manera irresponsable, sin tener un diagnóstico, sin saber lo que estaba sucediendo y sin pensar que la paz es fruto de la justicia, entrando, entrando, declara una guerra a la delincuencia organizada. Hasta se pone chaleco militar”.