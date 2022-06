Otorgan arraigo domiciliario a “El Bronco” por su estado de salud  

En la ciudad de Monterrey, el juez de control Juan Roberto Ortiz Pintor modificó la medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco” por lo que de ahora en adelante permanecerá en arraigo domiciliario.

En un comunicado en la cuenta de Twitter de “El Bronco”, se explicó “El exmandatario pasaría de prisión preventiva a arraigo domiciliario. Sin embargo, aún no será puesto en libertad pues a éste le resta otra causa penal sobre la que la autoridad competente no ha resuelto”.

Cabe mencionar, que el exgobernador de Nuevo León permanecerá en el Hospital Universitario donde se encuentra hospitalizado desde el pasado 1 de mayo, pues su estado de salud es inestable y requiere de cuidados médicos especializados.

En el boletín también se puede leer lo siguiente “A través de su defensa se busca hacer las gestiones legales pertinentes para que pueda ser trasladado y atendido en un nosocomio privado, en cumplimiento a lo ordenado por un juez hace más de un mes”.

De igual manera dijo ““Raza, mi salud sigue siendo delicada y me estoy cuidando y poniendo en manos de los doctores y de Dios. Hoy mi equipo de abogados me dio una excelente noticia”. También, mencionó “En uno de mis dos procesos, me dejan en libertad para poder continuar con mis expedientes, pero enfrentándome libre, como es mi derecho”.