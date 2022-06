López Obrador: “No iré a la cumbre, en mi lugar asistirá Marcelo Ebrard” 

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que finalmente no acudirá a la novena Cumbre de las Américas, debido a la postura norteamericana de no invitar a todas las naciones de América, cabe mencionar que para esta edición se dejó afuera a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Durante su tradicional conferencia matutina, indicó que en su representación acudirá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El encuentro en donde se reúnen los lideres de cada uno de los países de Europa comenzó el día de ayer en Los Ángeles, California, y se desarrollará toda la semana.

El líder del ejecutivo federal, mencionó que en el próximo mes de julio visitará en la Casa Blanca, a su par estadounidense, Joe Biden. También, mencionó que se abordarán temas en cuanto a temas de migración, la integración económica y rutas para contrarrestar la inflación.

López Obrador, mencionó “No voy porque no se invita a todos los países de América y creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos: la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país, y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano”.

Desde Palacio Nacional, mencionó que “El presidente estadounidense es un buen hombre, pero esta presionado por grupos extremistas del Partido Republicano, por algunos sectores del Demócrata, como el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y por dirigentes de la comunidad cubana en Estados Unidos, en particular de Florida, esto en un contexto electoral”.