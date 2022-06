Zelenski: Rusia mantiene cautivos a más de 2.500 soldados  

El mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, indicó que “Es difícil cuantificar exactamente el número de soldados que fueron capturados en la acería de Azovstal, tras soportar el bloqueo y los bombardeos rusos durante semanas”.

El líder ucraniano, mencionó ante periodistas ucranianos “En cuanto a los prisioneros, hay más de 2.500. Es difícil decir con más precisión. Esta no es la cantidad de personas que abandonaron Azovstal cuando nosotros estábamos involucrados en este proceso”.

También, indicó que “La dirección principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania está tratando el tema de la liberación de los soldados ucranianos aunque dijo que no podía, por el momento, ofrecer más detalles sobre este asunto”. Detalló que “Los rusos no torturan a los defensores ucranianos de Azovstal, porque no les conviene hacerlo, ya que nuestros combatientes se han convertido en figuras públicas”.

Zelenski, señaló que “El Ejército ucraniano estuvo defendiendo la ciudad de Mariúpol, a orillas del mar de Azov, durante más de 80 días”. Además, explicó que la evacuación de los soldados ucranianos que se habían refugiado en las instalaciones de la planta siderúrgica de Azovstal, bloqueada por los invasores rusos, comenzó el 16 de mayo y duró varios días.