MÉXICO APLICARÁ EL PROGRAMA DE JÓVENES EN EUA: EBRARD

El gobierno mexicano comenzará a implementar el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” en Estados Unidos, anunció este martes el canciller Marcelo Ebrard en una conferencia de prensa en la que reiteró que el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no asista a la IX Cumbre de las Américas no afecta su relación con el mandatario estadunidense Joe Biden, pues esta “es muy buena”.

Ebrard señaló que este viernes se reunirá con integrantes de la comunidad mexicana en California para dar el banderazo de salida al programa, a la que en una primera etapa el gobierno mexicano destinará entre 60 y 100 millones de pesos.

Señaló que la instrucción del presidente López Obrador es invertir directamente en la comunidad mexicana a través de este programa que se implementa en países en desarrollo, como Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice.

El canciller dijo que el programa arrancará en California, con miras a ampliarse a otros estados, y que la Secretaría a su cargo hará un censo de la población de posibles beneficiarios del programa en Estados Unidos, además de que invitará a participar a los empresarios mexicanos.

Sobre la ausencia de López Obrador a la Cumbre que se celebra esta semana en Los Angeles, afirmó que no perjudica la relación con Estados Unidos. “La relación bilateral es positiva y va a seguir siendo así”, aseveró.

Recordó que el presidente López Obrador tiene una invitación de Biden para visitar Estados Unidos en julio, en donde se tratarán los temas de la agenda bilateral. “La invitación de Biden da cuenta de que la relación es bastante cercana”, expresó Ebrard.

Respecto la participación mexicana en la Cumbre de las Américas, Ebrad dijo que México planteará que se debe “caminar hacia un nuevo tipo de organización de las Américas, basado en la participación y respeto de todos los países” y que insistirá en que el bloqueo impuesto a Cuba es inhumano e ineficaz, además de que ha sido rechazado por todos los países del continente excepto Estados Unidos.

Ebrard dijo que participará en representación de México en la sesión plenaria de la Cumbre de las Américas que se celebrará el viernes y que en los días previos sostendrá reuniones con cancilleres de diversos países del continente.

Cuestionado sobre la molestia expresada por el gobierno de Colombia el viernes por el apoyo expresado por el presidente López Obrador al candidato presidencial Gustavo Petro por la campaña de desprestigio en su contra, Ebrard aseguró que no se trató de una acción de intervención en asuntos internos colombianos, como dijo el gobierno de Iván Duque.

“Eso no es intervencionismo. Intervencionismo es querer participar directamente o determinar, y ese no es el caso. Siempre hemos respetado a Colombia y a su régimen interno. Es simplemente una preocupación, pero no intervencionismo”, consideró.