Ricardo Monreal pide a MC que se una a PRI, PAN y PRD

El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, advierte que en los resultados electorales del domingo, no hay nada que simular “ni teñir de victoria lo que es una derrota” para la oposición, y de hecho puntualizo que no se debe minimizar a la oposición y que “sí hay tiro” para 2024.

En este sentido refirió que Movimiento Ciudadano pudiera ser el “partido bisagra” que permitiera cohesionar a la fuerza de la oposición y, con ello posibilitar una competencia más intensa.

“Yo soy de los que sostiene que al final, Movimiento Ciudadano se agrupará con los tres en una estrategia hacia el 24, no obstante que el dirigente nacional ha dicho que no, pero pienso que al final el bloque de los tres más Movimiento Ciudadano caminarán juntos en el 24, no sólo por ser competitivos, sino por sobrevivencia”, dijo.

Lo anterior -dijo- dada la experiencia de este proceso electoral intermedio, que hace suponer la necesidad de agruparse y de constituir un frente político en torno a todos los opositores para competir con Morena.

Ante ello, Monreal Ávila, consideró que “la oposición requiere de reagruparse, revisar su proyecto, su estrategia, su plataforma política como coalición y tratar de recomponer su táctica, tampoco daría por muerta a la oposición, se equivocan quienes creen que ya está liquidada, la oposición sigue estando viva y no debe de confiarse Morena”.