Rubén Moreira pide al PRI definirse como partido de centro-izquierda

Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, sostuvo que el partido debe reflexionar tras los resultados de la elección de este 5 de junio, para dejar atrás el “lastre” del neoliberalismo.

Luego de que el tricolor perdió dos de sus bastiones en Oaxaca e Hidalgo, el diputado señaló que el partido debe pensar en que son de centro-izquierda, debido a que “lo que nos está afectando es ese neoliberalismo que tuvo la mayor derrota en el 18, que nos llevó al ocho por ciento”.

Moreira negó que, como tanto presume el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni Morena ni AMLO son de izquierda, pues reprochó que en lo que tiene que ver con iniciativas progresistas tampoco avanzan con el apoyo de la mayoría legislativa.

“Tan no son de izquierda que aquí no transitan las iniciativas de izquierda, la de los derechos para las mujeres, la de los derechos para las comunidades lésbico-gay, no transitan, no salen, deberían de salir”, dijo Rubén Moreira.

Minimizó el triunfo de Morena en 4 de 6 estados en elección debido al abstencionismo: “La realidad es que el abstencionismo fue el que triunfó”, pues los gobernadores electos no obtuvieron porcentajes necesarios para garantizar su legitimidad.