AMLO pedirá información sobre caso de César Duarte, para asegurar que se haga justicia 

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que pedirá información sobre el proceso judicial contra César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua. Además, explicó que tiene información de que se puede juzgar a Duarte por todos los presuntos ilícitos de los que se le acusa. Dijo que no quiere actuar como un alcahuete y es necesario que se haga justicia en este caso.

Cabe mencionar que Duarte Jáquez, se encontraba prófugo de la justicia desde 2017 al finalizar su mandato, el pasado jueves fue extraditado por las autoridades estadunidenses para que enfrente cargos por peculado y asociación delictuosa ante un juez del fuero común con sede en Chihuahua.

El dirigente mexicano, señaló “Ya está en México, es un proceso de extradición y corresponde a las autoridades juzgarlo, hay que estar nada más pendiente del proceso y confiar en las autoridades, eso es lo que puedo decir”.

El acusado enfrenta el cargo de peculado electoral en el ámbito federal, así como la transferencia ilícita de más de 96 millones de pesos entre 2011 y 2015 a empresas con sede en Chihuahua de las cuales era accionista: la Unión Ganadera Regional General División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte.

Desde Palacio Nacional, mencionó “Voy a hacer una revisión para que no vaya a omitirse el que existen posibles delitos y que la extradición sólo conduzca a uno o dos y que estando aquí ya pueda obtener su libertad. O sea que nosotros actuemos como alcahuetes, eso no. Me dijeron que no había ningún problema, que se tienen que desahogar todas las acusaciones, pero si fuese ese el caso se procedería a pedir ante la instancia correspondiente que se actuara”.

Por último, dijo “Ya no es el tiempo de antes, no es que hacen una maniobra para favorecer a alguien porque hay línea política y ya pueden resolver cualquier cosa. No, si no actúan con rectitud hay denuncia pública, no hay impunidad para nadie, trátese de quien se trate. Ahora sí que quien va en estos tiempos a tomar una decisión como las que se tomaban antes. Aquí no nos quedamos callados, sea quien sea”.