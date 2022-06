AMLO: “En mi sucesión no habrá tapada o tapado” López Obrador, mencionó que su política ya no se basa en el dinero, se busca el acercamiento y protagonismo del pueblo en el futuro de la política

Durante la tradicional conferencia matutina, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que ante su inminente relevo en los próximos años “No voy a actuar como lo hacían antes, de que este es el favorito o el tapado”.

Desde Palacio Nacional, comentó “Lo más importante en mi vida siempre ha sido mi honestidad, y si me inclino en favor de alguien pierdo autoridad moral, y quien no cuenta con esta última tampoco tiene autoridad política, y entonces le pierden el respeto”.

El dirigente mexicano, señaló que “Su política ya no se basa en el dinero, se busca el acercamiento y valoración del protagonismo del pueblo en el futuro de la política”. Además, dijo “En política no se puede decir que nada es irreversible, y en la democracia, menos, porque es el pueblo el que manda, hay que convencer, argumentar y hacer propuestas. A ver, díganme si se acuerdan de una propuesta que hayan hecho los del bloque conservador en cuatro años, una”.

Ante la jornada electoral pasada expresó que “Sus adversarios deben cambiar de actitud, porque su estrategia no les ha dado resultados hasta ahora, si se habla en términos de pragmatismo, que no me gusta mucho, porque la política es eficacia, pero sobre todo tiene que ver con los principios”.

El líder del ejecutivo federal, comentó que “En Morena el método debe ser la encuesta, que está científicamente probada, a partir de diseñar un amplio cuestionario. También, explicó que recibió al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para expresarle sus felicitaciones por el gran trabajo que desarrollo en las elecciones pasadas.