Samuel García culpa a “El Bronco” por la falta de agua en Nuevo León  

El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, indicó que no tiene la culpa por la falta de agua en la entidad, explicó que el culpable por la falta del vital líquido es su antecesor Jaime Rodríguez “El Bronco”.

El funcionario estatal, menciono que su antecesor se abstuvo de remediar el problema del suministro del líquido, que actualmente mantiene al estado con un recorte generalizado de 18 horas al día. En una conferencia de prensa pidió a la ciudadanía medir sus reclamos y que analicen bien la situación ya que no hay razón para que lo culpen a él por la falta de agua.

En el mismo acto, el dirigente estatal presentó el proyecto del Acueducto El Cuchillo II que traerá a la zona metropolitana agua de la presa del mismo nombre ubicada en el municipio de China. Además, mencionó que “Lo que no hicieron en 25 años, sí lo vamos a hacer nosotros. Sin duda aguantamos vara. Para eso nos metimos al Gobierno, pero aguantamos vara seria, aguantamos críticas constructivas”.

García, dijo “Ahí está el Bronco, ahí está al que le deben de mentar la madre. Pero no pasa nada. Pero es bien importante que la ciudadanía haga su parte y si va a señalar, que señale bien, porque ahora resulta que también es mi culpa porque no hay luz, la mentada de madre me llega porque no hay luz, como si yo manejo CFE. Y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, y a mí me toca el abasto del agua. Pues no señores”.

También, lamentó que los insultos le lleguen también a su esposa Mariana Rodríguez, dijo ““Mi esposa, que ni es funcionaria, no tiene cargo, no tiene sueldo, no tiene nombramiento, todos los días le mientan la madre, que por su culpa no hay agua. Mi esposa Mariana, tiene 26 años”.