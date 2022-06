La CODHEM y FES Acatlán firman un convenio de colaboración

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) Myrna Araceli García Morón firmó un convenio de colaboración con el director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Manuel Martínez Justo, a fin de generar alianzas estratégicas para la promoción, divulgación e investigación en derechos humanos.

La titular de la Casa de la Dignidad y de las Libertades señaló la relevancia del convenio, ya que no hay sociedad que pueda compararse con la universitaria y no hay otro espacio donde pueda florecer la conciencia y la transformación que requiere la sociedad, si no es a través de la ciencia y el conocimiento de las universidades públicas y, en este caso, con un elemento adicional, al ser una universidad de la zona metropolitana.

La universalidad de los derechos humanos, agregó, permite generar alianzas estratégicas para cumplir con las dos funciones elementales de la Codhem: la promoción y la defensa de los derechos humanos, de ahí la importancia de establecer un convenio con una institución educativa que tiene la honorabilidad y una serie de exigencias académicas, de reconocimiento, legitimación y aprecio en la sociedad, como es la Máxima Casa de Estudios y la FES Acatlán.

El director de la FES Acatlán, Manuel Martínez Justo, señaló que la UNAM refrenda su vocación de servir a la sociedad mediante esta alianza, al fortalecer su capacidad institucional de atender los problemas que aquejan a la gente para vivir con más dignidad; y reconoció el trabajo de la presidenta Myrna Araceli García Morón al frente de la Codhem, institución de la que también aprenderán.

Precisó que, con el convenio se promoverán actividades para la educación, investigación, promoción e intercambio de información sobre el tema, pues el propósito de la FES Acatlán es coadyuvar en la difusión y alcance de los derechos humanos para que la ciudadanía los conozca, se concientice de la importancia de exigirlos y su deber de respetarlos.

El convenio de colaboración establece la realización de servicio social y prácticas profesionales de estudiantes, intercambio académico, la investigación de aplicabilidad social, así como la organización de talleres, conferencias, seminarios y diplomados con dos propósitos: la formación de estudiantes con una profunda sensibilidad sobre el respeto a la dignidad humana y la profesionalización de quienes trabajan en la materia, a fin de actualizar sus conocimientos para que desempeñen sus funciones de manera adecuada.

La firma del convenio fue atestiguada por la secretaria general de la FES Acatlán, Nora Goris Mayans; la secretaria de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional, Claudia Márquez Díaz; el coordinador del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos, Carlos Rojas Gutiérrez; el catedrático y enlace con la Codhem, Gonzalo Levi Obregón Salinas; el secretario general del organismo defensor, Jesús Ponce Rubio; y el director del Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos, Miguel Ángel Cruz Muciño.