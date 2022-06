Habitantes de Ixtapaluca están cansados de vivir entre basura y que no se haga nada Mientras las calles se llenan de desperdicios, el presidente municipal Felipe Arvizu se encuentra en sus “francachelas” con sus cuates.

Los habitantes de Ixtapaluca están “hasta el gorro” del presidente municipal Felipe Arvizu, ya que aseguran que es un sujeto al que le gusta “presumir” sus logros personales pero de gobernar, nada.

Los ciudadanos de Ixtapaluca ya han presentado sus quejas por la basura que se encuentra por todas partes y siguen sin recibir el apoyo del presidente.

“Por si el señor ya no se acuerda, se han presentado quejas en Cárcamo, Zaragoza y el Cabildo sobre la limpieza de las calles, además del servicio de alumbrado público”, pero no hace nada, no se digna siquiera en atender a la gente”, señala uno de los denunciantes.

Por otro lado, aseguran que las escuelas se encuentran sumamente descuidadas y le recuerdan que en su campaña gritaba a los cuatro vientos que la educación era su prioridad.

Agregan que los alumnos deben entregar una serie de oficios y esperar más de 6 meses para que se atiendan sus peticiones.

“Esperemos que el mandatario deje a un lado sus fiestas millonarias, que son pagadas por nuestros impuestos y el dinero sea ocupado para mejorar la comunidad”, apuntan.