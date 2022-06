Familiares de Zuleyma, joven desaparecida en Toluca y hallada sin vida en Michoacán, exigen justicia a las autoridades

A un mes de localizar el cuerpo sin vida de Zuleyma Contreras, sus padres la recuerdan con cariño y exigen a las autoridades que se haga justicia y así encerrar a los culpables del crimen.

Fue el pasado 12 de mayo, en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán, donde habitantes de la comunidad de Ucareo hallaron el cuerpo en estado de descomposición de la joven.

Las investigaciones señalan que la joven desapareció el pasado 15 de abril, cuando la joven salió de su hogar en Toluca de Lerdo en en Estado de México con su pareja, y supuestamente ambos se dirigían a Querétaro, pero Zuly decidió bajarse del vehículo en medio de la carretera y hasta ese momento se desconoce el paradero de la joven.

El novio de Zuly hasta el momento no ha sido localizado, pero no descartan que este involucrado en el feminicidio, ya que su testimonio donde señala que se bajó la joven no coincide donde fue hallada.

La madre y hermanas de la víctima no sienten paz, puesto que no pudieron despedir, y en su hogar colocaron un pequeño altar con fotos de la joven y preguntándose lo que realmente pasó y con la inconformidad de justicia por parte de las autoridades.

“La verdad es que el trabajo que hizo la fiscalía deja mucho que desear, fueron lentos, hicieron omisiones, está llena de irregularidades la carpeta de investigación (…), ellos sabían que nunca fue a Querétaro, que todo se centraba en Michoacán y no la buscaron de inmediato allá”.