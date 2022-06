“López Obrador no fue a la Cumbre de las Américas por defender a tres dictadores”: Ricardo Anaya Anaya dijo "Las dictaduras autoritarias como Cuba, Nicaragua y Venezuela no son el camino"

“López Obrador no fue a la Cumbre de las Américas por defender a tres dictadores”: Ricardo Anaya

Como se ha hecho costumbre, este lunes el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, publicó un video en sus redes sociales, en el que se refirió a la ausencia del presidente López Obrador en la Cumbre de las Américas.

En el mensaje, el panista criticó al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, por su decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas, argumentó que no fue por defender a tres dictadores: los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. También, indicó que “El problema de fondo es que López Obrador está atrapado en los años setenta”, siendo esa la razón de que “ve al pasado y no al futuro”.

Así mismo, mencionó que “El presidente se opuso a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque ahora haga como que de eso no se acuerda, y que el tiempo demostró que estaba equivocado, porque México se convirtió en una potencia manufacturera, que exporta más productos que todos los países de América Latina juntos”.

El excandidato, señaló que “Las dictaduras autoritarias como Cuba, Nicaragua y Venezuela no son el camino, señalando que la verdadera ruta es la revolución tecnológica, la innovación, las energías limpias, la educación de calidad, la infraestructura, mismas que detonan la inversión y abre oportunidades de trabajo”.

Además, explicó que no es original la idea de visitar al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, para explicarle su plan para unir a todos los países del continente. Dijo que “El tratado de Libre Comercio con América del Norte ofrece tantas oportunidades que, por su miopía, estamos dejando ir. México tiene una posición privilegiada, como vecino de la economía más grande del planeta. Estamos dejando ir muchas inversiones que, por distintas razones, en este momento buscan una alternativa para salir de China”.

Por último, comentó que “Es necesario dar un golpe de timón hacia una política exterior racional, que cuide los intereses del país, no de los amigos dictadores de López Obrador. México debe aprovechar los cambios en la economía mundial para atraer inversión productiva, que genere riqueza, que genere trabajo y bienestar para la gente”.