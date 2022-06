El PAN tunde a Sheinbaum por descuidar el gobierno

Christian Von Roehrich, coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Ciudad de México, calificó los encuentros que ha tenido la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo con la militancia de Morena, como actos de desesperación política para tratar de recuperar la popularidad y adeptos, y acusó que la mandataria tiene abandonada la capital.

“Está atrapada, está dedicada a violar la ley para construir una campaña hacia sus aspiraciones personales; buscar quedar bien con el presidente López Obrador; quiere ganar el beneplácito y ella sea la candidata”, señaló.

El panista criticó los actos de Sheinbaum viajando por el país, participando en campañas, promoviendo a la cuarta transformación y ahora, torciendo la legislación para sus aspiraciones personales.

“Además de que el Gobierno de la Ciudad de México utiliza recursos públicos para cuestiones electorales”, acusó.

Von Roehrich dijo que Sheinbaum ha tenido grandes derrotas como no saber controlar la pandemia, no poder contener la violencia y en términos políticos, la promesa de tres millones de votos para Andrés Manuel López Obrador en la Revocación de Mandato, de lo cual no logró ni la mitad.

“Además, fue designada como comisionada en la elección de Aguascalientes y la perdió, como también perdió en 2021, donde Morena dejo de gobernar la mitad de la Ciudad y sin mayoría absoluta en el Congreso local, están desesperados en hacer campaña violando la ley cuando eso va en detrimento de los capitalinos”, dijo.

Christian Von Roehrich instó al gobierno local, a centrarse en trabajar y mirar las causas ciudadanas, velando por los intereses de los citadinos.

“Morena y el gobierno están en campaña, no son tiempos, ya el Tribunal Electoral informó que Sheinbaum sí violó la ley junto con varios de sus alcaldes, deben acatar las normas y respetar tiempos

“Morena debe dejar atrás la soberbia y el gobierno local, aprender a diálogo con la oposición”, dijo.