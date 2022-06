Marcan distancia senadores del PRI de su dirigencia nacional Miguel Ángel Osorio Chong y la senadora, Claudia Ruiz Massieu, dieron a conocer que no están de acuerdo con la moratoria constitucional.

En lo que se advierte como un acto de abierta rebeldía a la decisión tomada desde la dirigencia de su partido y sin consultarles, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong y la ex presidenta del partido, actual senadora, Claudia Ruiz Massieu, dieron a conocer que no están de acuerdo con la moratoria constitucional.

“Esta decisión que tomaron los dirigentes y que tomaron algunos líderes de Cámara de Diputados en el Senado, es contraria a lo que nosotros pensamos”, dijo el líder Osorio Chong, quien sostuvo que la decisión no fue consultada.

Argumentó que fueron electos por los ciudadanos para legislar. “Legislar quiere decir: aprobar, pero también rechazar lo que no le sirve al país. Y por supuesto, esto pasa por un análisis, por un proceso legislativo, y nosotros estamos comprometidos con ello y lo vamos a hacer”.

De esa manera, dijo que en su grupo parlamentario “son más las voces de mis compañeras y compañeros en este sentido, y por supuesto que así nos vamos a manejar.

En tanto, la senadora y ex presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, declaró que los senadores de su partido, no comparten la visión de cancelar el trabajo legislativo “a priori y rajatabla, sino como lo hemos hecho durante todos estos años con seriedad, analizar cada cosa que se propone, no importa quien la proponga y a partir de eso hacer un trabajo político y legislativo serio y tomar una definición de cómo votaremos para cada tema”.