AMLO dice que si los diputados no van a legislar, que no cobren El pasado 9 de junio, el bloque opositor acordó frenar cualquier propuesta de reforma Constitucional que provenga del flanco de la Cuarta Transformación.

Fue el 9 de junio cuando dirigentes de la alianza Va por México (Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)) suscribieron una moratoria constitucional para frenar cualquier iniciativa de reforma a la Constitución propuesta por integrantes o simpatizantes de la autodenominada Cuarta Transformación.

Y esto fue de nueva cuenta evocado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de este lunes 13 de junio, donde volvió a arremeter contra el bloque opositor tras la amenaza que, según él, afecta únicamente a la ciudadanía.

En este sentido, el Jefe del Ejecutivo lanzó un llamado a diputados y senadores de la coalición a que, en caso de sostener esta protesta, se ahorren la asistencia a los recintos de discusión.

No obstante, destacó que quienes decidieran abstenerse de su responsabilidad, también deberán dejar de cobrar.

“Que ya no vayan si no van a legislar. Nada más que no cobren. Que pidan licencia porque están declarando que no van a aprobar nada de lo que nosotros vamos a proponer”, expuso.

La moratoria constitucional de la oposición consiste en cinco puntos iniciales, entre los cuales estipulan que dicha medida funge como un compromiso para “impedir que se aprueben iniciativas que violen la Constitución”; de ahí que se continuara recurriendo a la Suprema Corte.

No obstante, dicho decreto también aclara que la abstención aplicará únicamente para las reformas constitucionales, en tanto, las iniciativas en la ley secundaria aún serán impulsadas. Asimismo, indican que la participación de las y los legisladores se limitará para testimonios estrictamente personales.

Aunque la resolución creó debate en las esferas políticas, Andrés Manuel no se mostró sorprendido y, en respuesta a ello, demeritó las acciones de los partidos opositores al asegurar que éstos “no proponen nada” y sólo “se dedican a estorbar”.

“No es nada nuevo, es lo que han hecho, estar bloqueando (…) Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar”, sentenció en la pasada mañanera del 10 de junio, un día después que Va por México anunciara la moratoria.