López Obrador: “Apoyaré al candidato de Morena que se elija en consulta” 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que “Él apoyará a quien elija la población en una consulta para la candidatura de Morena rumbo a los comicios de 2024”. Además, pidió respeto para todos los aspirantes. Esta declaración surgió luego de que el pasado domingo se llevará a cabo un encuentro de morenistas.

Ante el anuncio de que PRI, PAN Y PRD harán una “Moratoria constitucional”, el tabasqueño resaltó que esta decisión solo perjudica al pueblo de México. Dicho anuncio de la aposición consiste en no aprobar las reformas en materia electoral y de la Guardia Nacional.

Debido a esto, el líder del ejecutivo federal, señaló “Entonces, que ya no vayan si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia, porque están declarando que no van a aprobar nada, nada de lo que nosotros vamos a proponer y resulta que el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas”.

Durante la tradicional conferencia matutina, mencionó ante la antigua practica del tapado “Todo eso debe desaparecer y yo con mucha claridad he dicho: no voy a manifestarme por ninguno. Los que pertenecen a nuestro movimiento, al partido del que soy fundador, aunque ahora tengo licencia, todos son mis amigos, compañeros, los quiero mucho y los considero capaces. Entonces, va a haber de mi parte una actitud de respeto por todos ellos, por todos ellos”.

Desde Palacio Nacional, comentó que su iniciativa de hacer varias encuestas dijo “Al que gane, a ese es al que yo voy a apoyar, una compañera o un compañero, a ese es al que voy a apoyar. Y sin dejar mi trabajo, no voy a hacer campaña, nada más, es decir: yo apoyo a esta compañera, a este compañero, porque fue decisión de la gente, del pueblo, porque no fue dedazo”.