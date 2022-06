López Obrador afirma que encuestados quieren que se elimine el horario de verano 

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que cuenta con una encuesta en donde el 71 por ciento de los encuestados quieren que se elimine el horario de verano. Así mismo, indicó que la encuesta la realizó la Secretaría de Gobernación.

El líder del ejecutivo federal, mencionó que la próxima semana enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para quitarlo. Dijo “Ya voy a enviar la iniciativa para que ya no haya el cambio de horario, ya la semana próxima, a cualquiera de las cámaras, pero la voy enviar, porque ya tengo los estudios, tengo una encuesta, le preguntamos a la gente”.

El tabasqueño, comentó que “Si la alianza “Va por México” no quiere votar o la rechazan ni modo, pero ya cumplí”. También, indicó “Una reforma a una de las leyes secundarias para que no sea una reforma constitucional…a lo mejor desde hoy ya me contestan los del bloque que no va a aprobar, pero yo tengo que enviarla”.