Primer día de operativos dio 30 unidades de transporte suspendidas

En el primer día de los operativos para verificar que los choferes de transportes concesionados en la Ciudad de México cumplan con llevar uniforme, tengan licencia vigente, póliza de seguro y no lleven acompañante, se realizaron 540 revisiones y se suspendieron 30 unidades.

La información fue proporcionada por el secretario de movilidad, Andrés Lajous, quien manifestó que la administración capitalina no permitirá que se presenten irregularidades en el accionar de las unidades de transporte tras de que se les concedió un aumento en la tarifa.

“Las razones por las que fueron suspendidas son: una con tarifa que no era la autorizada, 9 incumplimiento del uniforme, 14 que no tenían licencia vigente, 6 que no tenían póliza vigente y hasta ahora ya ha habido cero, que llevaran acompañante” explicó.

En la conferencia que dio junto con el secretario de gobierno, Martí Batres, Lajous informo que las unidades que han sido suspendidas deberán ir al INVEA y demostrar que ya están cumpliendo con el reglamento.

Pero no bastará con ello, ya que las unidades que hayan sido llevadas al corralón deberán pagar una multa.