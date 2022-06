Por segunda ocasión, Claudia Sheinbaum da positivo a Covid-19

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que dio positivo a Covid-19 por segunda ocasión desde que comenzó la pandemia.

En su cuenta de Twitter expuso que seguirá trabajando a distancia.

“Les informo que salí positivo a Covid. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse”, expresó.

La primera ocasión que Sheinbaum dio positivo fue en octubre del año pasado y hay que mencionar que la mandataria había tenido una agenda muy activa desde el fin de semana, cuando acudió a un mitin de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Estado de México y donde muchos de los asistentes no portaban cubrebocas ni mantenían la sana distancia.

En el acto político, Sheinbaum estuvo rodeada de otros políticos como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el titular de Gobernación, Adán Augusto López.

Asimismo, estuvieron presentes el líder de Morena, Mario Delgado, la titular de la Secretaría de Educación (SEP), Delfina Gómez, muchos políticos más.

Ante ello, no podría asistir a la clase masiva de box que se realizará en el Zócalo capitalino y que busca romper el Récord Guiness que ostenta la ciudad de Moscú, en Rusia.

No solo eso, sino que este martes se reunió con el titular del Instituto del Deporte (Indeporte) local, Javier Hidalgo; Martí Batres, el secretario de Gobierno de la CDMX, y el titular de la Secretaría de Movilidad Andrés Lajous. En dichas reuniones los funcionarios citados interactuaron sin cubrebocas, lo cual es un detalle a tomar en cuenta, dado que el coronavirus es contagioso desde días antes de presentar los síntomas.

Además, esté martes la jefa de Gobierno también se tomó fotografías con alumnos de una escuela secundaria en Azcapotzalco; sin embargo, en este caso los menores sí portaban cubrebocas.