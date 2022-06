Alertan sobre fraude por medio de WhatsApp para participar en un concurso por el día del Padre en CMDX

Alertan sobre un concurso para supuestamente ganar regalos por el Día del Padre, que circula por medio de Whatsapp, la Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alerta posible fraude.

De acuerdo a las investigaciones, la liga para poder concursar en el supuesto concurso, te lleva a una página sospechosa, donde se solicitan datos personales de los usuarios, así como pedir depósitos bancarios.

Alertan a la ciudadanía sobre entregar dicha información, y siempre corroborar a través del URL verificadas y así no caer en trampas, donde delincuentes tratan de sacar dinero y cometer actos ilícitos.

Actualmente, la policía cibernética, ya solicitó la baja de ese link, para que más gente no caiga en la trampa.

La policía cibernética, deja recomendaciones a los ciudadanos para que no caigan en estas páginas ilegales:

– Comprobar que sus dispositivos electrónicos cuenten con antivirus actualizado.

– Utilizar contraseñas y controles de acceso a redes sociales de al menos ocho caracteres, con letras, números, mayúsculas y minúsculas.

– Cambiar de manera constante las contraseñas y controles de acceso a redes sociales y correos electrónicos.

– Verificar la autenticidad del sitio web al que se ingresa, a través de la URL.

– No exhibir y evitar proporcionar datos bancarios o personales a terceros, en sitios web no verificados o por teléfono.

– No abrir links de correos o SMS desconocidos.

– Desconfiar de ofertas o promociones atractivas.

– Evitar compartir información no verificada o cadenas en apps de mensajería.

En caso de ser víctima o de detectar un acto ilegal similar, se puede realizar la denuncia ciudadana, a través del correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 5242 5100 ext. 5086, en el que le atenderán las 24 horas del día, los 365 días del año.