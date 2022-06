AMLO señala que habrá un relevo generacional en su cargo

Ante la gira de inauguración de sucursales del Banco del Bienestar en México, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no tiene interés de seguir en el cargo, ya que es tiempo que se pueda jubilar y destacó que habrá un relevo generacional, indicando que la siguiente persona en sustituirlo, puede ser mejor.

Durante la sucursal inaugurada en el municipio de Coatlán del Río, Morelos, el mandatario señaló que su decisión ya estaba tomada.

“Ya me faltan dos años y tres meses y ya está tomada la decisión porque es una cuestión de principios, yo me voy a jubilar terminando mi mandato, ya cierro el ciclo y va haber relevo generacional y no se preocupen, porque los que vienen a sustituirnos pueden ser mujeres, hombres, hasta mejores que el que les está hablando”.

Con ello, el mandatario señaló que en lo que queda de su periodo como presidente, se avanzará en la transformación de México.

“Yo llamo, convoco a que nos apuremos, porque ya me faltan dos años y tres meses y ya está tomada la decisión, porque es una cuestión de principios. Yo ya me voy a jubilar terminando mi mandato, ya cierro el ciclo y habrá relevo generacional, y no se preocupen porque los que vienen a sustituirnos pueden ser mujeres, hombres hasta mejores que el que les está hablando”.