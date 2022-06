Osorio Chong busca quitar a Alito del escenario político

Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI, se ha convertido en las últimas semanas en un fuerte “dolor de cabeza” para Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del tricolor, y ahora afirmó que insistirá en la salida del campechano de la dirigencia a la par de que pedirá a los líderes nacionales del PAN y PRD – Marko Cortés Mendoza y Jesús Zambrano Grijalva -, respectivamente, que no hagan acuerdos con él para las elecciones presidenciales de 2024.

“Voy a seguir insistiendo porque hay mucha gente que me habla de los estados que ha sido excluida, y a la oposición PAN-PRD voy a solicitarle que no haga acuerdos que tengan que ver con las elecciones de 2024, porque eso no le toca a esta dirigencia”, detalló el ex titular de Gobernación en el sexenio pasado.

El senador por Hidalgo dijo que no hay confianza en Moreno Cárdenas “por el incumplimiento a todo lo que dice, a todo mundo promete diputaciones y presidencias municipales” en medio de una necedad de permanecer en el cargo, lo cual lastima al tricolor, al tiempo que enfatizó que insistirá en una elección adelantada de la dirigencia del PRI.

“Por las afirmaciones que ha hecho en los últimos días públicamente, difícilmente va a llamarnos para responder a estos planteamientos y no solamente sobre su salida, también de otros temas”, expresó.

Mencionó que luego del encuentro privado del pasado martes que Alito sostuvo con 11 expresidentes del partido, hubo desconfianzas mutuas, como pedir a cada uno de los invitados que dejaran su celular en la entrada del salón donde se llevó a cabo la reunión.

Indicó que cuando comenzó el encuentro, Alejandro Moreno Cárdenas tomó la palabra para explicar el orden del día: él escucharía a todos y luego daría respuesta a los comentarios.

Osorio Chong recalcó que propuso que el líder del tricolor respondiera después de cada una de las intervenciones, lo que se aprobó y así se dio inicio a una ronda con argumentos de ambas partes.

Osorio Chong reconoció que hubo momentos de crispación, sobre todo al final “porque no aceptamos ir a tomarnos una foto para que pareciera que salíamos en unidad, porque le dijimos ‘no hay ningún acuerdo y tu única contestación es quedarte en el partido’”, apuntó.