López Obrador: “Ya no hay contubernio entre delincuencia y policías” AMLO dijo “Ahora hasta inventan para atacarnos”

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó el día de hoy que “Ya no hay contubernio entre la delincuencia y las corporaciones policiacas federales”. Reiteró, “Eso ya no existe en este gobierno, el contubernio ya no existe. Ahora hasta inventan para atacarnos”.

Así mismo, el tabasqueño hizo una comparación entre Genaro García Luna y Rosa Icela Rodríguez, mencionó que no hay comparación entre ambos. También, explicó que “En días pasados surgió un estudio y empezaron a manejar de que el gobierno, yo tenía vínculos con el crimen organizado. No pueden probar nada porque sencillamente nosotros tenemos principios”.

Durante su tradicional conferencia matutina, detalló que “No hay ninguna prueba, pero lo interesante de este estudio es que le dio seguimiento al movimiento de las cuentas en redes sociales y fue una campaña que se echó a andar en ese sentido y se puede probar”.

El líder del ejecutivo federal, comentó “Primero en redes sociales y luego la repetición de los expertos del conservadurismo. Es posible que esto se maneja desde el extranjero”. Indicó que las recientes críticas a su gobierno se deben al reciente linchamiento de una persona en Puebla.

López Obrador, mencionó “Durante mucho tiempo o bandas financiaban campañas, al principio lo que querían a cambio era al secretario de seguridad pública. A nivel federal no les importaba la seguridad de la gente. No había policías federales. Crearon al Policía Federal de manera ineficiente y como algo no importante”.

Además, señaló “Todo lo querían resolver con presupuesto porque se robaban dinero destinado a garantizar seguridad pública, de ahí salió García Luna y muchos otros que están en la cárcel”. Por último, pidió que la gente confíe en sus autoridades porque no está permitido hacerse justicia por propia mano, pero atribuyó estas reacciones a la decadencia en que dejaron los países el neoliberalismo.