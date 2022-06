Fui preso político de Cuitláhuac García, asegura del Río Virgen José Manuel del Río Virgen acusó que Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, “lo tuvo secuestrado 6 meses” por un crimen que no cometió.

José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, al regresar a sus puesto de trabajo, no dudó en aseverar que Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, lo tuvo como preso político un total de 179 días por un asesinato que no cometió.

Aseveró que García Jiménez engañó con sus dichos y hechos sobre su caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha defendido al mandatario veracruzano una y otra vez en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Fui un preso político de Cuitláhuac García. Estuve 179 días secuestro en una celda muy fría y fea (…) Estuve en un doctorado de paciencia, no le deseo la cárcel ni a mí per enemigo ni a Cuitláhuac, es un castigo terrible, muy fuerte, la verdades que no soy un hombre de venganzas”, refirió.

“Yo digo que él (Presidente) no se debería dejar engañar, si él se deja engañar por Cuitláhuac… tan lo engaña Cuitláhuac que yo gané la suspensión definitiva, gané la opinión del ministerio, gané el amparo, volví a ganar la opinión del ministerio; la CNDH le hicieron 11 recomendaciones de que debe registrarme como víctima del estado de Veracruz hasta resarcir los daños que me ocasionaron por haberme detenido seis meses”, declaró.

El caso sacudió la política mexicana desde finales de diciembre, cuando la Fiscalía de Veracruz anunció la detención de Del Río por el asesinato de René Tovar Tovar, candidato en 2021 a alcalde del municipio de Cazones de Herrera con el opositor Movimiento Ciudadano (MC).

Sin embargo, y tras ganar recursos judiciales en estos seis meses, el pasado viernes un tribunal le otorgó el amparo liso y llano que le permitió salir del Penal de Pacho Viejo, que se encuentra en Coatepec. Este lunes, Del Río Virgen regresó a sus funciones en el Senado, donde fue recibido por legisladores con aplausos.