DEL ESCÁNDALO POR NXIVM AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SNSP

Clara Luz Flores Carrales, dejó tras de sí un pasado difícil, donde se le vinculó con la secta de explotación sexual NXIVM y tras haber perdido las elecciones en Nuevo León; sin embargo, ello no fue impedimento para que este martes fuera nombrada nueva titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El nombramiento estuvo a cargo de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Ícela Rodríguez, en las instalaciones de la dependencia, donde se dio a conocer que Flores Carrales es Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana y doctoranda en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza, que ha sido diputada local y presidenta municipal de General Escobedo, Nuevo León, además de candidata por Morena a la gubernatura de esa entidad.

Pero lo que se omitió en esa presentación, fue que durante la campaña a la gubernatura de Nuevo León, el priista Adrián de la Garza hizo público un video de Clara Luz Flores con Keith Raniere, líder de la secta de explotación sexual NXIVM en Estados Unidos y con fuertes vínculos en México.

La entonces candidata de Morena había reconocido que tomó algunos cursos con la organización, pero antes que se supiera el trasfondo de ésta y negó haberse reunido con el gurú de superación personal.

En abril de 2021, tras desplomarse en las encuestas, la regiomontana se disculpó por haber mentido y aceptó haberse reunido con Raniere, tal y como se apreciaba en el video difundido por Garza en marzo de ese año.

“Me tropecé como todas y como todas ahora me levanto. Cometí un error al haber dicho que no conocía al fundador de NXIVM; primero que nada quiero decirles que enfrenté mal la situación y pido perdón. Mi error fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida en el que busqué ayuda a través de un curso. El fundador resultó ser un criminal”, mencionó en ese entonces.

Sin embargo, no pudo remontar ese mal paso y en las elecciones del 6 de junio quedó en cuarto lugar con apenas 14 por ciento de los votos.