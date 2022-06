AMLO considera que ha cumplido con sus compromisos a los mexicanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este 21 de junio que aún no ha cumplido dos de los cien compromisos que hizo en el Zócalo capitalino al tomar posesión del cargo: el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la descentralización de las dependencias del gobierno federal.

Interrogado en torno a este segundo tema durante la conferencia de este martes, el mandatario federal detalló que apenas dos secretarías: la de Energía y la de Salud han movido sus operaciones prácticamente en su totalidad a Villa Hermosa, Tabasco, la primera; y a Acapulco, Guerrero, la dependencia de salubridad.

Justificó que el proyecto de descentralización se vio detenido debido a la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el Covid-19, pero “vamos a continuar. Todavía no terminamos con este proceso, la idea es que en la Ciudad de México sólo que queden (las secretarías) de Hacienda, de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional y de la Marina y Armada de México, y el resto de las dependencias vayan a los distintos estados”.

Descartó que haya oposición u obstaculización por parte de los trabajadores de las entidades que se pretende trasladar a otros puntos del país.

“Los trabajadores al servicio del Estado se han portado muy bien, sean oficinistas, maestros, médicos, electricistas, petroleros, todos. Estamos rescatando a México con los trabajadores y no hemos tenido ningún problema; (además) no ha habido despidos y hemos procurado mejorar la situación laboral de los trabajadores y muchos está entusiasmados, trabajan por convicción”, indicó el titular del Ejecutivo federal.

Destacó la relevancia de que la Secretaría de Salud se haya trasladado a Guerrero, uno de los tres estados con los mayores índices de pobreza y falta de desarrollo en el país, vecino de los otros dos: Oaxaca y Chiapas. “Esa es la región de más abandono en materia de salud y por eso se decidió estar allá”.

En el caso de la Sener en Tabasco, dijo, fue la primera en moverse a otra región. Esto ha ayudado a que su titular Rocío Nahle, “esté constantemente supervisando la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, y no deja de atender otros asuntos de la secretaría”.

López Obrador enfatizó que se debe cambiar la forma de actuar de las instituciones. “Lo estamos logrando. De que el gobierno no son oficinas donde llegan funcionarios que no se les puede llamar servidores públicos, sino funcionarios que llegan a las diez y salen a las dos y si acaso regresan una o dos horas a la oficina, por lo general ya no regresan y se trabaja de lunes a viernes. Eso puede aceptarse en condiciones de normalidad, pero no en tiempos de transformación. Es territorio, no escritorio”.