“Checo” Pérez se recupera de una lesión en el cuello

El percance que sufrió Sergio Pérez el pasado fin de semana durante el Gran Premio de Canadá le generó una lesión en el cuello; el “Checo” protagonizó un impacto durante la Q2 de la clasificación del sábado en el circuito Giles Villanueva cuando perdió el control de su monoplaza y se estrelló contra el muro y si bien el incidente no fue de mucho cuidado, sí le generó una leve lesión.

Sergio Pérez reconoció que presentó dolor en el cuello y con esa molestia tuvo que competir el domingo, sin embargo, con algún tratamiento poco a poco mejora y se encuentra listo para la siguiente cita a celebrarse en Silverstone con el Gran Premio de Gran Bretaña.

“Siempre es duro el inicio de semana después de un día tan malo. Estoy recuperándome del cuello, que tenía una contractura fuerte después del choque. No lo sentí, (pero) cuando me subí al coche el domingo me dolía bastante», manifestó el piloto tapatío.

El integrante de Red Bull reconoció que se encuentra en terapia para dejar atrás las molestias del cuello para llegar de la mejor manera a territorio británico, donde buscará recuperar terreno en el Campeonato de Pilotos y ayudar en el Campeonato de Constructores.

Indicó que está en pura terapia de cuello para poder recuperarse lo más pronto posible para poder trabajar y estar listo para Silverstone al 100 por ciento”.

De igual forma detalló que para cada competencia se efectúa una preparación diferente, de acuerdo al calendario, cuando hay tiempo trabaja más en la resistencia o fuerza, pero si los Grandes Premios son seguidos solo queda algunas sesiones de recuperación.

“Cada carrera se trabaja diferente porque tu cuerpo está en diferente estado todo el tiempo. Hay veces que necesitas hacer más cardio o de fuerza o de resistencia. Siempre vas trabajando diferentes cosas. Normalmente la semana cuando hay dos carreras seguidas, siempre el trabajo es de recuperación, un trabajo regenerativo el que se hace”, comentó el mexicano.