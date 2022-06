El horario de verano no se eliminará en estados del norte: SEGOB En el caso específico de Baja California no habrá ninguna variación

El día de hoy, el secretario de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López Hernández, informó que en los estados del norte del país no se eliminará el horario de verano. Así mismo, adelantó que en unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmará un decreto en el que se definirá cada municipio.

El anuncio de esta medida lo realizó durante un encuentro con empresarios, rectores de universidades, representantes de la Iglesia católica y políticos de la entidad. La reunión se llevó a cabo en Baja California y conto con la presencia de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

El titular de la SEGOB, se expresó ante la preocupación en los estados fronterizos por el horario de verano, que hace compatibles los tiempos con los de Estados Unidos, situación indispensable en la relación comercial.

Ante esta situación, dijo “Aquí no va a cambiar nada porque sería una insensatez no considerar la petición de quienes tienen años desde 1942 con estos horarios, en el caso de Baja California no hay ninguna variación”.

López Hernández, mencionó “Como decimos en mi pueblo: ya salí de bocón, porque todavía tenemos que presentarlo al Ejecutivo, pero el decreto lo debemos presentar al presidente la semana próxima. No lo ha firmado porque la consejera jurídica tuvo un problema de salud y está aislada”.