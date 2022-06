Llama Secretaría de Salud a proteger a los mexiquenses que son el futuro del Edomex

El Gobierno del Estado de México fomenta la protección de la salud de la infancia a través de la vacunación, pues es una de las tareas más importantes y parte fundamental de la medicina preventiva para impulsar el sano desarrollo de este sector de la sociedad.

El titular de la Secretaría de Salud mexiquense, Francisco Fernández Clamont, destacó lo anterior al presidir, en los municipios de Jilotepec y Atlacomulco, la campaña de inmunización contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) dirigido a niñas de nueve a 11 años edad, con el objetivo de prevenir infecciones que pueden desencadenar cáncer de cuello uterino.

En ambas demarcaciones, agradeció el trabajo comprometido del personal del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), quienes, dijo, tienen un papel importante en la protección del bienestar de los mexiquenses y les expresó un público reconocimiento.

Destacó que desde 2020, cuando inició la pandemia por COVID-19, han realizado una labor trascendental al aplicar el triage respiratorio, pruebas rápidas y PCR, así como atención en unidades médicas y hospitales, a lo que se suma la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, lo que ha marcado la diferencia del impacto de la emergencia sanitaria.

No obstante, subrayó que la pandemia no ha terminado y exhortó a la población a continuar con las medidas sanitarias para prevenir el contagio del coronavirus y de esa manera apoyar al Sector Salud estatal para continuar la lucha contra el COVID-19, por lo que, enfatizó, no se debe bajar la guardia.

Por su parte, los presidentes municipales de Atlacomulco y Jilotepec, Marisol del Socorro Arias Flores y Rodolfo Noguez Barajas, respectivamente, coincidieron en señalar que la atención a la salud es tarea fundamental de sus administraciones y agradecieron al Gobierno estatal el apoyo para proteger a las generaciones que son el futuro de la entidad.

En el municipio de Atlacomulco, fue informado de los trabajos de drenaje que evitarán inundaciones en la zona donde se ubica el nosocomio del ISEM, ambas acciones promovidas por las autoridades estatales y locales, así como la gestión de los diputados federal y estatal en permanente coordinación con el Sector Salud.