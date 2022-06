Ataques armados en Zacatecas deja a 5 heridos, incluyendo una menor de 3 años de edad

Durante la tarde de este sábado, se registro un ataque armado en el municipio de Fresnillo en Zacatecas, causando que 5 personas resultaran heridas, incluyendo a una menor de 3 años de edad.

En uno de los ataques, una de las víctimas subió por medio de sus redes sociales un video donde relata como acaba de ser balaceado a él y a su hermano en compañía de su hija de 3 años.

El usuario señaló que sucedió en Fresnillo, donde atacaron a él quien es un doctor y a su hermano que es abogado, lo que más causo indignación fue que balearan a su pequeña niña, donde señalo que no se valía.

“Esto está hasta el punto que ya no se permite. Balacearon a mi niña de tres años. ¡Esto ya llegó hasta un punto donde no se vale! ¡Ya estoy hasta la madre de estos cabrones! ¡Ya no se vale esto!”.

Las investigaciones señalan que esto ocurrió en la Avenida Huicot, cuando un grupo armado les cerró el paso a la familia, pero estos lograron huir, por lo que dio inicio a una persecución, finalizando en la colonia Tecnológica donde los atacantes abrieron fuego contra la camioneta donde viajaba la familia, logrando herirlos y posteriormente los atacantes huyeron del lugar.

En total quedaron 5 personas heridas, 3 hombres y 2 mujeres, entre ellos la menor de edad, quien fue trasladada a un hospital, ya que se encuentra gravemente herida.

Después de reportar el ataque, se inicio un operativo policiaco para dar con los responsables del ataque.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas abrió una carpeta de investigación del ataque.