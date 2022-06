Exige Monreal a Morena piso parejo y “abandonar la simulación e hipocresía”

Ricardo Monreal Ávila hizo un enésimo llamado a la dirigencia nacional de Morena a garantizar piso parejo en la selección al candidato o candidata de ese partido para la Presidencia de la República.

Desde Coahuila, el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, le pidió al partido abandonar la exclusión, así como la simulación y la hipocresía.

“Para salir victoriosos el 2024 se requiere mantener la unidad, mantener la cohesión y que esta no sea ficticia. Se requiere abandonar la intolerancia, la exclusión, y se requiere abandonar el dogmatismo y el sectarismo. Se requiere abandonar la simulación y la hipocresía”, señaló.

El legislador pidió no olvidar el credo filosófico de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, “y no traicionar al pueblo significa no ser rehén de un pequeño grupo; no a facciones, no a facciones”.

Aseguró que es indispensable fijar reglas claras para la elección de dirigentes políticos y gobernantes en Morena.

“Pido parejo, reglas equitativas para que la gente sea la que decida, no a la imposición y no a la decisión de grupos de poder ni de facciones”, señaló.

Monreal Ávila advirtió que él se mantendrá en Morena: “Nos vamos a mantener en Morena, vamos a luchar en Morena, vamos a luchar a la buena porque somos fundadores de Morena”.