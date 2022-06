Inaugura AMLO libramiento poniente de Acapulco

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la inauguración de la primera etapa del Libramiento Poniente de Acapulco, Guerrero, obra con la cual se busca no sólo mejorar la conectividad, sino detonar el desarrollo económico, social y turístico.

Esto se da luego de que el día de ayer comenzara a operar esta sección del libramiento, por lo que el mandatario destacó que su gobierno “va bien” pese a las crisis por la pandemia por covid-19, así como por la inflación, pues aseguró que el país ha salido adelante por los recursos obtenidos para destinarse a los mexicanos gracias al combate a la corrupción.

“Se va bien porque no hemos permitido la corrupción, que no sólo hay que combatirla por índoles moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción y no nos equivocamos, porque sin endeudar al país, sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos, tenemos presupuesto, nos rinde”, dijo.

López Obrador destacó las diversas acciones que lleva a cabo su administración, entre ellas el impulso a Pemex para que en 2023 se logre el auabastecimiento de combustibles.

Desde Acapulco de Juárez, el mandatario encabezó la inauguración de este libramiento que inició su construcción desde 2014, pero que este fin de semana comenzó a tener avances importantes, los cuales, aseguró, es por el combate a la corrupción.

“Esta obra se llevó 8 años, pero por qué tanto tiempo, porque era difícil terminarla según la empresa constructora inicial; asesinaron a 5 trabajadores, porque pedían moche los dominaban en esta región, había extorsiones”; dijo.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se estima que el Tránsito Diario Promedio Anual sea de 6 mil 648 automóviles.

Y es que de acuerdo con las autoridades federales y estatales, esta obra de 21 kilómetros, no sólo implicó la generación de miles de empleos, sino que con una inversión histórica para llevarla a cabo se beneficiará a 863 mil 400 mil personas de Acapulco y Coyuca de Benítez.

Esta vialidad que conecta la Autopista del Sol con la Región de la Costa Grande se ubica en el kilómetro 2+830 al kilómetro 3+660 y reducirá el tiempo de traslado.

Por su parte, la gobernadora, Evelyn Salgado, agradeció al presidente por su presencia para supervisar constantemente las obras de infraestructura que se llevan a cabo en la entidad como el Libramiento Poniente de Acapulco.

Además comentó que las obras que se realizan en Guerrero en beneficio de la sociedad son fruto de los recursos obtenidos mediante la austeridad republicana y el combate a la corrupción.

Cuando se arranca de raíz a la corrupción, madre de todos los males, y se cumple con la austeridad republicana se pueden hacer estos proyectos y toros garantizando que el presupuesto rinda. Con esta gira, la transformación pacífica, profunda y radical avanza en Guerrero y todo México”, dijo.

Salgado Pineda, quien destacó que se comienza a saldar una deuda histórica con los pueblos de la montaña, resaltó que la Fundación Teletón contempla la construcción del CRIP en Tlapa, además de una unidad móvil y unidades permanentes de atención.

Asimismo, la mandataria local resaltó la coordinación entre las autoridades federales y locales para implementar diversos programas sociales.