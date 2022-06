Conagua: México, cuarto lugar entre los países que más agua extraen 

Este día, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que México se ubica en el cuarto lugar mundial de países que más agua extraen para diferentes usos. Así mismo, reconoció que el sector doméstico apenas ocupa uno por ciento del total, rubros industriales como la minería y la agroindustria utilizan el resto sin restricción.

La Comisión, mencionó que el agua queda en manos del rubro industrial, porque es resultado de los malos modelos de gestión y políticas equivocadas que se han establecido. La ingeniera en Física y mimbro de Fan Mex, Nathalie Seguin, señaló “Cuando dicen que no hay agua, hay que ver para quién. Ahora en Nuevo León ha quedado claro que la tienen acaparada las cerveceras, refresqueras e inmobiliarias”.

También, comentó “Hay industrias que desechan aguas residuales con tóxicos y no hay sanciones, las normas se incumplen, se carece de una supervisión adecuada del agua, no hay autoridad con suficientes dientes y hay casos de total impunidad”.

La ingeniera, detalló “Hay un manejo mediático perverso, se usa el miedo, se dice que no habrá agua y tú ciudadano eres el culpable y tienes que cuidarla. Pero basta ver los usos del agua y de la que hay disponible, menos de uno por ciento es para consumo humano. Esas campañas mediáticas deberían dirigirse a las empresas”.

Seguin, mencionó que “Se debe revisar el uso de los títulos del agua, ya que muchos han sido cedidos para un uso distinto al que se otorgó. La agricultura no utiliza 75 por ciento que los datos oficiales señalan, ya que por más agua que use la agricultura campesina se infiltra, no se pierde el ciclo del agua, pero la agroindustrial sí contamina, así como la industria petrolera, el fracking, la minera, la farmacéutica”.

Por último, explicó que “Las leyes mineras y la de derechos se deben modificar, ya que violentan el derecho humano al agua potable, la industria paga centavos por un litro de agua y se ha permitido, con la excusa de que genera empleos, aunque contamine. En tanto, la Ley de Aguas Nacionales (vigente desde hace casi 30 años) debe sustituirse por una general que regule el derecho humano establecido en la Constitución y que modifique el régimen de concesiones, sostuvo a su vez Miguel Ángel Montoya consultor en la materia”.