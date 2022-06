AMLO: “Cobardía, las burlas a mi hijo menor” 

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó ante los ataques que ha sufrido su hijo Jesús Ernesto, menor de 15 años de edad, “Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia”. Esta declaración surgió al concluir su gira por el estado de Guerrero.

El líder del ejecutivo federal, al inaugurar un libramiento vial, mencionó “Imagínense, ayer mi pobre hijo, que lo amo, Jesús, está excedido de peso, ya saben ustedes, la edad de la adolescencia cómo es. Ah, sale una foto y con saña lo atacan. Eso es una cobardía. Si el problema es conmigo, no con él”. Además, comentó que los ataques son constantes por parte de diversos sectores, en redes sociales, en radio, televisión y prensa escrita.

El dirigente mexicano, indicó que “Las agresiones s a su hijo se entienden porque es su grado de desesperación, porque no pueden. ¿Y por qué no pueden?, porque ellos no le tienen amor al pueblo, por eso no pueden. Cuando se le tiene amor al pueblo, cuando se le tiene amor al prójimo, cuando se gobierna para la gente y, sobre todo, para los pobres, la gente es agradecida y apoya al gobernante. Esa es la fórmula. Por eso, aunque sigan las campañas negras, las calumnias, vamos a salir siempre ilesos”.

Cabe mencionar que, el pasado fin de semana, se difundió una fotografía en redes sociales que derivó en críticas y burlas sobre el físico de Jesús Ernesto. Derivado de ello un sinfín de medios y personalidades se han pronunciado al respecto.