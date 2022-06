Dante Delgado insiste que MC no se sumará a PRI, PAN y PRD “No inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic” dice Dante Delgado sobre elección de 2024.

De nueva cuenta el senador y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, rechazó sumarse a la alianza “Va por México” para las elecciones presidenciales de 2024. Pidió que ya no lo inviten subirse al Titanic.

“Lo tenemos que decir con todas sus palabras, frente a quienes imploran que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto fracasado, nosotros desde Guadalajara advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic, eso no lo vamos a permitir”, dijo.

Según el ex gobernador de Veracruz la alianza del PRI, PAN y de PRD es una “verdadera tragedia electoral”.

Dijo que a diferencia de los “partidos autoproclamados de oposición”, Movimiento Ciudadano “es y será con las y los ciudadanos de todos los sectores y de todas las regiones de México en la construcción de un proyecto socialdemócrata que dé solución a los graves problemas de seguridad, economía y salud que enfrenta el país”.

Esta es la segunda vez consecutiva que rechaza la propuesta de sumarse a la alianza “Va por México”.

El 12 de junio, informó que su partido competirá solo en 2024, puesto que aceptar la coalición con “Va por México” sería “ir al precipicio”.

Entonces sostuvo a la alianza opositora no ser congruente con ella misma, luego de haber competido por separado en las recientes elecciones de Quintana Roo, lo que dijo, significa que ni ellos mismos están convencidos de ir juntos.