Samuel García: “Si le atinamos al bombardeo ya fregamos por lo menos unas semanas” 

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, indicó que está a la espera de que llueva durante toda esta tarde y la noche en el sur de la metrópoli para recargar la presa La Boca, en el municipio de Santiago, esta situación remediaría el problema de la sequía en la entidad durante las próximas semanas.

El dirigente estatal presentó el día de ayer las acciones que su gobierno hace para remediar la peor crisis por falta de agua en tres décadas en la entidad. También, indicó “Ya fueron estimuladas con bombardeo de yoduro de plata las nubes sobre la Sierra de Santiago, para que se queden en ese sitio y el viento no las lleve en otra dirección”.

García dijo “A toda mi gente del sur, yo ahí viví toda mi vida, me hablan todos los días tíos, primos, vecinos: ¡Eh, qué pedo, por qué no llega el agua! Pues porque La Boca alimenta ese sector y está en cero. Primero, no soy Tláloc, pero si hoy llega la humedad como se ve y le atinamos al bombardeo aquí y me escurren todos estos ríos a La Boca y esta la recuperamos, ya fregamos por lo menos unas semanas”.

Afirmó que “De las 16:00 horas del martes, hasta las 12:00 del miércoles abundarán las nubes cargadas en la zona sur de la metrópoli, por lo que desde la mañana del martes inició la estimulación para aprovechar las formaciones sobre el área”.

Así mismo, señaló que “No quiero que la lluvia se vaya a Galeana, no me interesa que se me vaya al norte. Aquí ocupo la nube lloviendo siete horas. Para que todo ese escurrimiento en la sierra, en Santiago, me ayude a recuperar La Boca, que está cerca y por eso no puedo mandar agua”.