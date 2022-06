Ridículo histórico México se queda sin mundial sub 20 y sin juegos Olímpicos Los dirigidos por Luis Pérez consumaron el fracaso mas grande en la historia del futbol mexicano

México sub 20 no pudo contra su similar de Guatemala y de esta manera terminó eliminado en cuartos de final del torneo de Concacaf, al no avanzar si quiera a semifinales perdió la oportunidad de disputar el mundial de la categoría y las Olimpiadas de Paris 2024.

En principio se vió una selección mexicana relajada, por loq ue los chapines metieron intensidad y aprovechaban los errores de los aztecas, fue en el 39´cuando un buen centro conectó de cabeza Ordonez para poner el 1-0.

México tenía que mejorar si o si, y se cansó de tener llegadas, pero pocas que de verdad inquietaran al arquero, el partido se fue haciendo viejo y para el 74´tras un centro y rebotes en el aria un tiro de Alcantar que desvió Lozano empato el partido.

En el cierre del final, México tuvo la hanse del 2-1, pero Esteban Lozano erró un penal y con eso el partido se fue al alargue. En tiempos extra fue la misma sintonpia, México cansado de generar, pero sin fortuna.

Fue en penales donde se decidió el marcador, México solo logró un penal de 5 y Guatemala se llevó la serie 2-1 y con esto los chapines aseguraron su pase al mundial sub 20 el próximo año