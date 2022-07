PAN acusa que el sistema integrado de transporte público no funciona El problema deriva de las fallas en equipos lectores de tarjetas, que obliga a los usuarios a pagar en efectivo si es en Trolebús, o en su caso a comprar un boleto del Metro para realizar sus traslados.

Diputados del Partido acción Nacional (PAN) exigieron al Comité del Sistema Integrado de Transporte Público, atender de manera inmediata el mantenimiento a los equipos de validación de la Tarjeta de Movilidad en el transporte que depende del Gobierno de la Ciudad.

Esta solicitud, hecha por los legisladores Gaby Salido y Federico Döring, atiende a la evidente falla de estos equipos lectores, que obligan a los usuarios a pagar en efectivo si es en Trolebús, o en su caso a comprar un boleto del Metro para realizar sus traslados.

Los legisladores explicaron que con esta propuesta se busca garantizar la correcta operación del sistema, pues también hicieron un llamado al titular de la Secretaría de Movilidad para que se revise con el proveedor particularmente lo que se refiere a la garantía de los equipos y el mantenimiento de estos, al momento de supervisar el mantenimiento.

“Esta situación a la que los usuarios se enfrentan día con día contradice la ambiciosa medida anunciada por la actual administración, de lograr que el pago fuese a través de un solo medio, en este caso la Tarjeta de Modalidad Integrada; ya que se dijo que beneficiaría a quienes utilizan estos servicios de transporte, al tiempo que atacaría la corrupción por de recargas apócrifas en las tarjetas anteriores”, aseguró Döring Casar.

Cabe recordar, que los esfuerzos por unificar las formas de pago de los diversos transportes públicos que dependen del gobierno dieron inicio en el año 2012, comenzando por el Sistema de Transporte Colectivo METRO como el sistema más utilizado y después por el METROBUS; para el año 2014, durante la administración Mancerista, la tarjeta cambia de denominación y se hace una inversión económica importante para modernizar las máquinas lectoras de tarjetas.

Sin embargo, casi comenzando este gobierno, desde principios de 2019 se anunció nuevamente una inversión económica con la intención de contar con una sola tarjeta que permitirá el acceso y pago a diferentes medios de transporte, incluido el sistema de Ecobici.

Así, se intentó avanzar en otros sistemas de transporte como el Trolebús, comenzando en el corredor de Eje Central, donde a la fecha, la modalidad sigue siendo mixta, “por no decir tradicional. Pues en un recorrido, nos hemos percatado que muchas de estas máquinas tienen un anuncio hecho a mano que dice que no funciona, lo que obliga a tener que pagar el servicio de transporte de otra forma y no con el medio digital que se había prometido”, acusó Salido Magos.

El tema es preocupante, aseguraron, pues no sabe si aún se encuentre vigente alguna garantía con el proveedor que pueda hacerse valer, o en su caso sea necesario hacer una revisión de la documentación de la adquisición, ya que el servicio de estos equipos no duró ni media administración, aunado al uso limitado que tuvieron debido a la pandemia, lo que generó menor desgaste.

“Estas situaciones son inadmisibles cuando apenas el año pasado se anunciaba con bombo y platillo que ya se podrían hacer pagos por medio de teléfonos inteligentes. ¿Entonces que garantía de movilidad multimodal e integrada hay en la ciudad sino funciona el esquema electrónico de prepago?”, señalaron los panistas.

“El mantenimiento y la revisión es importante que se realice de forma urgente, ya que en próximos días está por cerrar de forma parcial la línea 1 del Metro y los usuarios buscarán alternativas de transporte, lo que puede saturar y congestionar los sistemas tradicionales, generando un retraso al ingreso por no poder realizar el pago de forma electrónica”, concluyeron.