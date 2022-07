López Obrador: “El SAT ayuda a que yo pueda dormir tranquilo” 

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que “Uno de los datos a los que se mantiene atento diariamente es a la recaudación y hasta ahora el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contribuye a que yo pueda dormir tranquilo”.

El líder del ejecutivo federal, mencionó que aun con las crisis por la pandemia y la guerra en Ucrania, los ingresos se han mantenido. Ante el cuestionamiento sobre el subsidio a gasolinas, cuyo costo se estima en hasta 400 mil millones de pesos este año, explicó “No son ocurrencias, no es un gobierno de ocurrencias, hicimos las cuentas y entre los ingresos por petróleo y las importaciones de gasolinas, se puede costear”.

Este día el SAT cumple 25 años, ante esto su titular, Raquel Buenrostro, comentó que “Éste se ha transformado radicalmente en sus objetivos y valores para vincular las contribuciones públicas a las acciones de gobierno”.

La funcionaria, detalló que “El SAT no ha presentado ninguna denuncia contra Emilio Lozoya ni ha aportado información a los procesos por los que se le sigue, dado que ninguna causa tiene que ver con defraudación fiscal”.

Así mismo, mencionó que “La investigación que trae la Fiscalía General de la República (FGR) contra Lozoya no tiene temas del SAT. Nosotros no hemos aportado, ninguna de las áreas, una denuncia”. Por último, reiteró que “El pago que hiciera el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) al fisco tiene que ver con un crédito fiscal, pero al funcionario que presuntamente recibió millones de pesos en sobornos no se le persigue por defraudación como contribuyente”.